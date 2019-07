"Killer Queen hat meiner Meinung nach das Potenzial für den ganz großen Sport", sagte Deußer, der im Großen Preis am Sonntag allerdings sein Championatspferd Tobago satteln wird. Die gesamte deutsche Springreiter-Elite war am Freitag (19.07.2019) im Einsatz, doch bis auf Deußer gingen alle leer aus. Weltmeisterin Simone Blum, im Nationenpreis mit ihrer Wunderstute Alice zweimal fehlerfrei, landete mit dem neunjährigen Cool Hill gar auf dem vorletzten Platz - direkt vor Christian Ahlmann mit der Hannoveraner Stute Ciao Conni.

Thieme stürzt am Wassergraben

Glimpflich für Reiter und Pferd verlief der schwere Sturz von Andre Thieme und seiner Stute Crazy Girl. Das Pferd verweigerte am Wassergraben, wich nach rechts aus und kam dabei zu Fall. Tierärzte versorgten noch auf dem Platz eine stark blutende Wunde am linken Vorderbein der Stute, während Thieme unversehrt blieb. In der Soerser Tierklinik wurde der wenige Zentimeter lange Schnitt am Pferdebein getackert, Crazy Girl ist wieder wohlauf. Auch Deußer gab zu, dass an dem Wassergraben "irgendwas anders war. Selbst Killer Queen, die gut auf Wasser trainiert ist, ging ungewöhnlich hoch drüber." Er habe deshalb im zweiten Umlauf beim Anreiten "ein ganz komisches Gefühl" gehabt.

Auch Weishaupt kommt zu Fall

Auch Philipp Weishaupt, Bereiter im Stall des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum und 2017 Sieger im Großen Preis von Aachen, kam spektakulär zu Fall. Weishaupt verlor im Angaloppieren auf ein Hindernis die Kontrolle über seine Stute Che Fantastica, als das Zaumzeug des Pferdes im Gebissbereich riss. Weishaupt sprang aus dem Sattel des durchgehenden Pferdes und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht aus dem Stadion. Seine Pferdepflegerin bemühte sich derweil, die aufgewühlte Stute zu beruhigen.

sid | Stand: 19.07.2019, 16:33