CHIO-Nationenpreis: Bundestrainer gibt sein Team bekannt

Neben Deußer und Ahlmann schickt Becker am Donnerstag (17.07.2019) Routinier Marcus Ehning und Weltmeisterin Simone Blum in den Parcours. Becker gab am Mittwoch (17.07.2019) bekannt, dass aus dem nominierten Fünferteam Maurice Tebbel der Streichkandidat ist. Der 25-Jährige hatte im Vorjahr noch einen großen Anteil am dritten deutschen Sieg in Folge gehabt.

sportschau.de zeigt den Nationenpreis am Donnerstag ab 19.10 Uhr im Livestream, ab 20.15 Uhr berichtet auch das WDR Fernsehen live.

Deußer und Ahlmann hatten wegen Streitigkeiten mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zuletzt zwei Jahre lang auf Starts für Deutschland verzichtet. Sie weigerten sich, die Athletenvereinbarung zu unterschreiben. Der Streit ist zumindest vorerst beigelegt, Deußer ist bereits seit März wieder für Deutschland im Einsatz, Ahlmann gibt beim CHIO sein Nationenpreis-Comeback.

Stand: 17.07.2019, 16:40