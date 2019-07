CHIO live - das Weltfest des Pferdesports

Freitag, 12. Juli: Als Appetithappen auf den diesjährigen CHIO wird im WDR Fernsehen und im WDR-Livestream der Film Olymp der Reiter ausgestrahlt (20.15 bis 21 Uhr), der einen Blick auf das Weltfest des Pferdesports richtet. Neben den Reitstars wird auch die andere Seite des Turniers beleuchtet: 1.200 Ehrenamtliche sind jedes Jahr im Einsatz und sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft.

Sonntag, 14. Juli: Zum Auftakt gehen traditionell die Voltigierer an den Start. Sportschau.de ist im Livestream von 14.45 bis 16.30 Uhr ebenso mit dabei wie das WDR-Fernsehen.

Dienstag, 16. Juli: Die Eröffnungsfeier steht ganz im Zeichen des diesjährigen Partnerlandes Frankreich. Das zu erwartende farbenprächtige Spektakel wird im Livestream und im WDR-Fernsehen von 20.15 bis 21.45 Uhr übertragen.

Mittwoch, 17. Juli: Der Preis von Europa beim CHIO - das Springreiten mit Stechen - können Sie von 14.15 bis 17 Uhr im WDR Fernsehen verfolgen. Die Übertragung via Livestream beginnt bereits um 13.30 Uhr und endet um 17.10 Uhr.

Donnerstag, 18. Juli: Sehen Sie den Nationenpreis der Springreiter beim CHIO in Aachen - eine Springprüfung mit zwei Umläufen unter Flutlicht. Das WDR Fernsehen überträgt von 20.15 bis 22.40 Uhr. Der Livestream beginnt bereits um 19.15 Uhr und endet um 23 Uhr.

Freitag, 19. Juli: An diesem Tag stehen der Preis von NRW sowie die Gräben und Wälle auf dem Programm. Das WDR-Fernsehen überträgt die Wettbewerbe von 14.15 bis 17 Uhr. Der Livestream läuft bereits von 12.55 bis 17 Uhr.

Samstag, 20. Juli: Die Geländeritt-Prüfungen in der Vielseitigkeit sind im WDR Fernsehen von 10.30 bis 12.30 Uhr zu sehen. Die Prüfungen des Tages beim Springreiten und in der Dressur werden dort von 15.15 bis 17.15 Uhr gezeigt. Es gibt zwei Livestreams an diesem Tag: Der Livestream des Meggle-Preises der Dressurreiter – einer Wertungsprüfung für den Grand Prix Special - ist von 9.55 bis 16.10 Uhr zu sehen. Der Livestream Eventing und Springreiten läuft von 9.55 bis 16.40 Uhr.

Sonntag, 21. Juli: Am letzten Tag, dem Tag der großen Abschlussprüfungen mit dem Großen Dressurpreis von Aachen sowie dem Grand Prix der Springreiter, ist der WDR im Livestream von 11 bis 20 Uhr den ganzen Tag dabei. Die Dressur Kür wird zudem im WDR Fernsehen von 11 bis 13 Uhr zu sehen sein, während der 1. Umlauf beim Grand Prix der Springreiter von 15 bis 17 Uhr gezeigt wird. Ein letztes Mal ist das WDR Fernsehen dieses Jahr beim CHIO in Aachen zum Abschied der Nationen am Abend (19.30 bis 20 Uhr) zu Gast.