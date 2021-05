Video: Handball: Füchse Berlin siegen überraschend bei den Rhein-Neckar Löwen

Sportschau. . 05:23 Min. . Das Erste.

Nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen haben die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga mit einer starken Leistung gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Beide Teams treffen am Pfingstwochenende in der European League erneut aufeinander. | video