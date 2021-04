Infektionsschutzgesetz - Entsetzen im deutschen Sport

Steigt die Inzidenz über 100, ist es erst einmal wieder vorbei mit dem gemeinsamen Sport. Es ist dann nur noch kontaktloser Individualsport erlaubt: Allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts. So sieht es das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes vor, das am Montag in Kraft treten soll.

Nachdem in einigen Bundesländern in den vergangenen Wochen - gerade für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren - von Sportvereinen wieder gemeinsame funktionierende Sportaktivitäten organisiert werden konnten, droht jetzt also der Rückschritt: Teamtraining und Gruppensport sollen wieder rigoros eingeschränkt werden.

"Dramatischer Bewegungsmangel wird verschärft"

Als erstes reagierte der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB) öffentlich und kritisierte: "Wir verkennen nicht den Ernst der Lage. Aber es ist einfach völlig unverständlich, warum Kinder bis 14 Jahre einerseits von den allgemeinen Kontaktbeschränkungen ausgenommen werden und es ihnen gleichzeitig verboten wird, dass sie zusammen und unter Anleitung Sport treiben" , erklärte LSB-Präsident Stefan Klett.

Daraufhin reagierte auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und kündigte noch für den Freitag eine Beschwerde bei der Bundesregierung an.

Wissenschaftliche Erkenntnisse werden ignoriert

NRW-Mann Klett kritisiert derweil das offensichtliche Ignorieren wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Sport - vor allem im Freien - als eher unbedenlich einstufen: "Fast täglich berichten Wissenschaftler über die dramatischen Folgen des Bewegungsmangels in der Corona-Pandemie. Dieser Zustand würde sich durch die jetzigen Formulierungen im Infektionsschutzgesetz noch verschärfen" , so Klett weiter. Auch führende Aerosolforscher hatten zuletzt in einem offenen Brief verdeutlicht, dass Übertragungen im Freien äußerst selten seien und nie zu Clusterinfektionen führten, wie das in Innenräumen zu beobachten sei.

NRW als Vorbild für den Bund?