In einem "Offenen Brief" an die Generalsekretäre der SPD und der FDP, Lars Klingbeil und Volker Wissing, sowie an den Politischen Geschäftsführer von Bündnis90/Die Grünen, Michael Kellner, appellierte der DOSB am Dienstag (19.10.2021): "Stärken Sie den Sport! Lassen Sie uns gemeinsam Deutschland in Bewegung bringen!"

Investitionen in Infrastruktur gefordert

Unter anderem fordert der DOSB im Namen den Sporttreibenden nachhaltige Investitionen in Sportstätten und Schwimmbäder, um die Infrastruktur zu erhalten und zu stärken, den Kinder- und Jugendsport zu stärken, die 90 000 Sportvereine zu unterstützen und das Engagement von acht Millionen Ehrenamtlichen zu würdigen.