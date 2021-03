Beschlussvorlage: Keine weiteren Öffnungen für den Sport

Es war Anfang März, als es auch im Sport einen Hoffnungsschimmer zu geben schien. Mit einem klaren Perspektivplan hatten damals Bund und Länder deutlich gemacht, dass der Amateursport in Deutschland bald wieder starten könnte. Zwei Wochen später hat die "dritte Corona-Welle" die Hoffnungen wieder zunichte gemacht. Vor den neuerlichen Bund-Länder-Beratungen am Montag (22.03.2021) zeigt eine Beschlussvorlage, die sportschau.de vorliegt: Es gibt ein Stoppschild für alle Öffnungen.

Plan bringt Landesverbände in Bedrängnis

Ursprünglich wäre bei stabilen oder sinkenden Infektionszahlen eine weitere Öffnung für den Amateursport erlaubt worden. Kontaktfreier Sport in der Halle und Kontaktsport im Freien sollten teilweise unter Auflagen starten dürfen. Daraus wird zunächst einmal nichts.

Denn die Infektionszahlen steigen stark und jegliche Lockerungen sind erstmal verschoben. Als neues Datum für den oben beschriebenen Start verschiedener Sportbereiche ist nun der 18. April anvisiert, bis dahin soll der Lockdown andauern.

Das bringt nun einige Verbände in Bedrängnis, zum Beispiel die meisten der 21 Landesverbände im Fußball. "Für eine Beendigung mindestens der Hinrunde ist eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes Anfang Mai notwenig" , sagt Henrik Lerch vom Fußballverband Niederrhein. Außer Hamburg, Sachsen-Anhalt sowie Schleswig-Holstein brach noch keiner der Verbände die Spielzeit ab.

FVN stimmte sich mit Vereinen ab

In der Woche vor den neuerlichen Beratungen stimmte sich der FVN zuletzt mit seinen Vereinen ab, absteigend von der Oberliga bis hinunter in die Kreise. Während es in der Oberliga ein geteiltes Meinungsbild zu einer möglichen Annulierung der Spielzeit gab, sprachen sich auf Bezirks- und Kreisebene eine Mehrzahl für einen Saisonabbruch aus. Ähnlich sieht das in anderen Teilen Deutschlands aus.

Der Plan am Niederrhein dürfte nun sowieso nicht mehr aufgehen: Nach den Beschlüssen von Anfang März wäre ein Trainingsbetrieb ab Anfang April möglich gewesen. "Wir wollen den Mannschaften möglichst vier Wochen Vorbereitungszeit geben" , hat Lerch vor einigen Wochen gesagt. Das wäre mit einem verlängerten Lockdown bis zum 18. April aber vom Tisch.

