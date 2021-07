17.7. | Livestream ab 22.45 Uhr - Peter Kadiru boxt gegen Adnan Redzovic

Sportschau. . Verfügbar bis 17.07.2021. Das Erste.

Das Hamburger Top-Talent im Schwergewicht, Peter Kadiru, steigt am Samstag wieder in den Ring. Gegner auf der Magdeburger Seebühne ist Adnan Redzovic. Der Bosnier blickt auf 21 Siege in 26 Kämpfen zurück.