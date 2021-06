Boxer Nelvie Tiafack kämpft in Paris um das Olympia-Ticket

Nach 16 Monaten Wettkampfpause will sich Boxer Nelvie Tiafack in Paris für die Olympischen Spiele qualifizieren. Der 120 Kilo schwere Youngster ist die Box-Hoffnung für Tokio und will langfristig zu den Profis wechseln.