"Bester Kämpfer" Krasniqi will Box-Titel verteidigen

Mittagsmagazin. . 02:34 Min. . Verfügbar bis 05.10.2022. Das Erste.

"Ich bin vielleicht nicht der beste Boxer, aber ich bin der beste Kämpfer", so beschreibt sich Weltmeister Robin Krasniqi selbst. Am Samstag will er gegen Dominic Bösel seine Gürtel im Halbschwergewicht verteidigen.