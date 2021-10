Boxen - Bösel holt sich WM-Titel gegen Krasniqi zurück

Boxer Dominic Bösel hat den zweiten WM-Kampf gegen Robin Krasniqi für sich entschieden und kann sich damit den Gürtel im Halbschwergewicht der Verbände IBO und WBA wieder umhängen. Zwei der drei Punktrichter votierten für den Mann aus Sachsen-Anhalt, dem nach einem 115:114, 116:112 und einem 114:115 die Revanche für den vor einem Jahr verlorenen Fight feiern konnte.

Krasniqi sauer über das Urteil

In einem intensiven Gefecht in der Magdeburger GETEC-Arena, das zeitweise Züge einer Ringschlacht trug, hatte Bösel das bessere Ende für sich. Krasniqi war zunächst auf Kurs Titelverteidigung ehe Bösel immer besser zurechtkam.

Nach dem Urteil war der entthronte Weltmeister sauer: "Ich habe nicht verloren, ich habe geführt, aber Gratulation an Dominic, dass er so stark zurückgekommen ist. Ich muss das nochmal anschauen, aber ich habe niemals verloren. Und ich finde das einfach schade von den Punktrichtern, dass sie nicht korrekt waren. Das ist einfach nicht fair. Ich war der Bessere." Dominic Bösel fan:“Es war ein sehr harter Kampf, es war sehr knapp, aber am Ende hatte ich die klareren Treffer. Er hat viel auf die Deckung geschlagen, der Schlüssel war, die Deckung zuzumachen – und das habe ich gemacht." Für ihn ist es der zweite WM-Titel. Eine dritte Ausgabe von "Bösel vs. Krasniqi" scheint derzeit eine große Option zu sein.

red