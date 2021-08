"Wir sind in Deutschland im Boxsport verwöhnt"

In Seoul wurde er 1988 als Amateur Olympiasieger, anschließend startete er eine große Box-Karriere als Profi: Warum der Olympiasieg für Henry Maske der größte Triumph seiner Laufbahn ist und was er von den Spielen in Tokio hält, erzählt er im Interview. | mehr