Biathlon-WM in Antholz

Preuß und Lesser starten in der Single-Mixed-Staffel

Erik Lesser kommt doch noch zu einer Teilnahme bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz. Er wird nach ARD-Informationen am Donnerstag (20.02.2020, 15.15 Uhr) mit Franziska Preuß in der Single-Mixed-Staffel starten.