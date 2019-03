Öberg erlöst Schwedens Biathlon-Fans

Die Olympiasiegerin von Pyeongchang blieb in allen vier Schießeinlagen fehlerfrei und distanzierte nach 15 Kilometern die ebenfalls fehlerfrei gebliebene Weltcupführende Lisa Vittozzi (Italien) um 23,6 Sekunden. Platz drei sicherte sich die Französin Justine Braisaz (+32,5/1 Fehler). "Das bedeutet sehr viel für mich", sagte Öberg im Ersten: "Ich war völlig fokussiert und ich wusste, was ich kann. Es wird heute großartig und ich freue mich sehr auf die Siegerehrung."

Dahlmeier knapp an Bronze vorbei

Beste aus dem deutschen Quartett war einmal mehr Laura Dahlmeier. Die Bayerin leistete sich nur einen Schießfehler und wurde Vierte (+39,5 Sekunden). Zwischenzeitlich konnte sie auf mehr hoffen. Als sie mit Startnummer 28 ins Ziel kam, übernahm sie zunächst die Führung. Doch hinter ihr kamen dann noch Öberg und Vittozzi, und auch Braisaz rettete ein paar Sekunden ihres Vorsprungs über die Ziellinie.

Für Dahlmeier ging damit eine Serie von 13 WM-Rennen mit einer Medaille zu Ende. Dennoch war Dahlmeier nicht allzu traurig: "Das Rennen war sehr gut, sehr solide. Zum Schluss haben ein paar Prozent gefehlt. Im Sprint war ich die Glücklichere gewesen".

Hinz passabel - Preuß und Hildebrand patzen zuviel

Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Vanessa Hinz vergaben eine bessere Platzierung am Schießstand. Hinz hielt sich mit zwei Fehlern noch am besten und wurde 18. Hildebrand und Preuß kamen mit je drei Fehlern auf die Ränge 29 und 35 ein. Preuß zeigt sich nach dem Rennen sehr enttäuscht: "Es klappt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Läuferisch war es okay, aber das hilft beim Biathlon am Ende auch nichts."