Deutsche Mixed-Staffel bei WM-Auftakt klar am Podest vorbei

Die Medaillen-Mitfavoriten aus Frankreich und Norwegen gaben sich dagegen keine Blöße. Mit zwei und einem Nachlader übergaben der Franzose Emilien Jacquelin und Sturla Holm Laegreid aus Frankreich als Zweiter und Dritter, direkt hinter Überraschungsspitzenreiter Anton Smolski aus Belarus.

Peiffer holt auf

Arnd Peiffer auf der Strecke in Pokljuka

Arnd Peiffer wurde von Lesser mit 1:02 Minuten Rückstand auf die Spitze und 57 Sekunden aufs Podest auf die Strecke geschickt. Liegend blieb er fehlerfrei, Stehend musste der Niedersachse nur einmal nachladen. Mit der achtbesten Zeit seiner Gruppe war Peiffer zudem schneller unterwegs. Der Massenstart-Sieger von Hochfilzen konnte den Rückstand mit seiner Leistung immerhin etwas verkürzen. Als Zwölfter übergab er zwar mit 1:41 Minuten Rückstand auf die Spitze, der Rückstand aufs Podest betrug noch rund 45 Sekunden.

Peiffer: "Erschrocken"

"Ich habe versucht, mich auf meine eigene Leistung zu konzentrieren. Ich hatte nicht viele Möglichkeiten, Zeit gutzumachen. Ich denke, ich habe es ganz ordentlich gemacht ", sagte Peiffer nach dem Rennen in der Sportschau, ergänzte dann aber nachdenklich: "Aber ich war schon etwas erschrocken, als ich den Rückstand auf eins bei der Übergabe gesehen habe Das ist mehr, als ich erwartet und erhofft hatte."

Ganz vorn setzte sich Norwegens Lauf-Dominator Johannes Thingnes Bö mit einem fehlerfreien Liegendanschlag an die Spitze. Mit seinem neuen Gewehr, das einen verkürzten Schaft hat, musste er Stehend zwar zweimal nachladen. Bei seinem Wechsel auf Tiril Eckhoff hatten die Top-Favoriten aus Norwegen aber schon knapp 40 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Frankreich mit Quentin Fillon Maillet.

Herrmann kann Patzer nicht nutzen

Denise Herrmann

Den Turbo warf dann Denise Herrmann als dritte deutsche Läuferin an. Bis zum Liegendanschlag war sie von Rang zwölf schon auf Rang acht nach vorn gelaufen und konnte den Platz mit einem schnellen und sicheren Schießen behaupten. Stehend konnte sie dann die Fehler der Konkurrenz nicht nutzen: die Französin Anais Chevalier-Bouchet und die Russin Swetlana Mironowa mussten einmal und sogar zweimal in die Strafrunde. Doch Herrmann brauchte alle drei Nachlader, um wieder auf die Strecke zu kommen. Statt in Podestnähe zu laufen, bieb das deutsche Team hinten drin. Herrmann übergab als Siebte mit 1:29 Minuten Rückstand auf die Spitze und etwa 30 Sekunden auf das Podest auf Franziska Preuß.

Herrmann: "Nicht optimal"

"Ich habe versucht, sehr offensiv und aggressiv ins Rennen zu starten. Ich hatte auch eine ganz gute Gruppe" , sagte Herrmann nach dem Rennen zum ersten Teil ihrer Runde. "Ich fühle mich derzeit auch Stehend ganz sicher und habe schnell geschossen, um Zeit gutzumachen. Die drei Nachlader waren leider nicht so optimal, beim dritten habe ich dann auch etwas gezittert. Auf der Schlussrunde wollte ich noch aufholen, war muskulär aber schon etwas fest. Die Strecke war heute besser als gestern, die Stockspur war aber sehr weich, da sind auch einige Stöcke gebrochen."

Ganz vorn zeigte Tiril Eckhoff ein solides Rennen. Im Vergleich zu einigen Staffel-Zittereinlagen mit Strafrunden machte Eckhoff mit je zwei Nachladern Liegend und Stehend einen guten Wettkampf. Anders als Herrmann konnte Eckhoff die Patzer der Konkurrenz nutzen und übergab mit fast 40 Sekunden Vorsprung an Norwegens Schlussläuferin Marte Olsbu Röiseland.

Drei Nachlader für Preuß

Franziska Preuß nach ihrem Einsatz in der Mixed-Staffel

Franziska Preuß, die die deutsche Frauen-Staffel zuletzt zweimal als Schlussläuferin auf das Podest geführt hatte, ging beherzt auf die Strecke und konnte sich mit einem Nachlader Liegend auf Rang fünf verbessern. Als Sechste kam sie zum letzten Schießen, fiel dort mit zwei Nachladern aber weiter zurück und überquerte das Ziel letztlich als Siebte. "Man gewinnt in der Staffel zu viert und man verliert in der Staffel zu viert" , sagte Preuß, nachdem sie abgeschlagen ins Ziel gelaufen war. "Ich wollte aggressiv ins Rennen gehen und habe auch den Anschluss nach vorn gesehen. Leider ist es am Schießstand nicht so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Läuferisch ist es mir aber ganz gut gegangen, das nehme ich jetzt mit in den Sprint."

Preuß: "Wir bauen Erik jetzt auf"

Zum Auftritt von Lesser, mit dem Preuß 2020 in Antholz zu Silber in der Single-Mixed-Staffel gelaufen ist, sagte Preuß: "Wir bauen Erik jetzt auf, zum Glück ist er so ein Charakter, der das schnell abschütteln kann. So etwas hat jeder von uns schon erlebt, keiner nimmt jemandem da etwas übel."

Röiseland lief die norwegische Staffel mit einem Nachlader Liegend und trotz drei Nachladern Stehend sicher zum Sieg. Beim letzten Anschlag hatte Röiseland bereits 50 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz - sie hätte sich sogar eine Strafrunde leisten können. Im Kampf um die Plätze zwei und drei hatten die Österreicherin Lisa Theresa Hauser mit einem Nachlader stehend und die fehlerfreie Hanna Öberg aus Schweden die besten Nerven und die schnellsten Beine.

Stand: 10.02.2021, 16:21