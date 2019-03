Deutsche Mixed-Staffel erkämpft sich Silber

In Abwesenheit von Laura Dahlmeier ging die deutsche Mixed-Staffel bei der Biathlon- WM in Östersund in einer ganz neuen Formation ins Rennen: Startläuferin war Vanessa Hinz, ihr folgte Denise Herrmann in Vertretung für Laura Dahlmeier. Für die Herren gingen Arnd Peiffer und Benedikt Doll auf die Strecke. Und sie schlugen sich hervorragend. Zwar mussten sie am Ende Norwegen den Titel überlassen. Doch weit vor Italien auf dem Bronzerang sicherten sich die vier deutschen Aktiven die Silbermedaille.

Hinz mit zwei Nachladern beim Stehendschießen

Vanessa Hinz

Die Startläuferin Hinz lief zu Beginn ein beherztes Rennen gemeinsam mit der Spitzengruppe. Das erste Schießen absolvierte sie mit einem beeindruckenden Rhythmus fehlerfrei. Nur die Italienerin Lisa Vitozzi war noch schneller (+7,5), auch in der Loipe. Beim Stehendschießen musste sie zwei Mal nachladen und fiel auf Rang sechs zurück. Die Italienerin hingegen traf wie ein Uhrwerk, beim Wechsel war ihr aber die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland bereits auf den Fersen.

Herrmann beweist Nervenstärke und Laufleistung

Die an Stelle der wegen einer leichten Erkältung vorsichtsmäßig nicht nominierten Laura Dahlmeier laufende Herrmann übernahm auf Rang sechs mit einem Rückstand von 29,8 Sekunden. Rasch machte sie zwei Positionen gut. Liegend ließ sie sich auf Rang liegend enorm viel Zeit. Deshalb blieb sie fehlerfrei und arbeitete sich als beste Schützin dieser Einlage auf Rang zwei vor. Stehend benötigte sie alle Patronen, ersparte sich jedoch die Strafrunde. Die dabei verlorenen 18 Sekunden holte sie aber bis zum Wechsel wieder komplett gut und übergab beim Wechsel als Führende. "Ich hatte Bombenmaterial unter den Füßen. Da war die Langläuferin gefragt und das ist gut für mich ausgegangen" , sagte sie strahlend zu ihrer Vorstellung.

Peiffer im Zweikampf mit Thingnes Bö

Arnd Peiffer

Danach bekam es Peiffer mit dem Norweger Johannes Thingnes Bö und Lukas Hofer aus Österreich zu tun. "Es gibt dankbarere Aufgaben, als mit dem zu laufen" , sagte er zu seiner Runde. Der 31-Jährige kam mit den beiden Konkurrenten gemeinsam zum Schießstand. Dort musste er einmal nachladen und den fehlerfreien Norweger ziehen lassen. Der musste im Stehendanschlag einmal öfter nachladen als der Niedersachse (ein Nachlader). Dadurch konnte Peiffer aufholen und mit nur 15 Sekunden Rückstand auf Rang zwei übergeben.

Benedikt Doll sichert Rang zwei ab

Benedikt Doll