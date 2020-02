Am Freitag (14.02.2020) steht mit dem Sprint der Frauen die erste Einzelentscheidung der Biathlon- WM in Antholz an. Die Deutschen schicken alle fünf nominierten Athletinnen ins Rennen. Weil Denise Herrmann als Verfolgungs-Weltmeisterin ein persönliches Startrecht hat, dürfen neben Franziska Preuß und Vanessa Hinz auch die WM-Debütantinnen Karoline Horchler und Janina Hettich auf die 7,5 Kilometer lange Strecke.

Wierer, Eckhoff, Röiseland oder doch Herrmann?

Fünf Sprint-Weltcups standen in dieser Saison bisher auf dem Programm. Die beiden Auftaktrennen in Östersund und Hochfilzen sicherte sich die Italienerin Dorothea Wierer, danach gingen die Siege nach Norwegen. In Annecy und Ruhpolding setzte sich Tiril Eckhoff durch. In Oberhof gewann Marte Olsbu Röiseland.

Für die deutschen Farben schaffte es Denise Herrmann in Oberhof als Zweite auf das Treppchen, Franziska Preuß wurde in Östersund Vierte. Auch in Antholz spricht viel für die schießstarken Norwegerinnen Eckhoff oder Röiseland. Die Italienerin Wierer ist sicher auch eine heiße Medaillen-Kandidatin, gerade nach dem starken Silber-Lauf in der MIxed-Staffel.

Herrmann - zehn Treffer bedeuten WM-Medaille