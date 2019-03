Roman Rees - Wird Östersund ein gutes Pflaster für Roman Rees? Im Dezember 2016 feierte er in der schwedischen Wintersportmetropole seinen Weltcup-Einstand und wurde 48. Diese Saison kämpfte der 26-Jährige einige Zeit um Anschluss, in den jüngsten Rennen in Nordamerika zeigte seine Formkurve jedoch nach oben. Überraschend sein dritter Platz im Sprint in Salt Lake City, als er um einen Wimpernschlag Dritter vor Erik Lesser wurde. Damit war ihm der WM-Platz sicher. Gelänge ihm noch so ein Husarenstreich, läge eine Medaille im Bereich des Möglichen.