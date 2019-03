Denise Herrmann - An Östersund hat sie herrliche Erinnerungen. Auf den Strecken in Schweden feierte die Ex-Langläuferin 2017 ihre ersten beiden Weltcupsiege. Nach dem Sprint gewann die Sächsin auch das Verfolgungsrennen. Nach einer langen Durststrecke glückte Herrmann ausgerechnet bei der WM-Generalprobe in Soldier Hollow in der Verfolgung der dritte Einzelsieg im Weltcup. Bekommt Herrmann in Östersund das Schießen in den Griff, ist mit ihr zu rechnen. In der Loipe ist auf die 30-Jährige stets Verlass.