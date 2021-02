"Ich muss feststellen, dass diese WM definitiv die schlechteste in meiner Karriere war. Im Ski vergriffen, Rückenprobleme, Strafrunde stehend und Totalausfall. So lassen sich die Rennen ganz gut zusammenfassen" , so Lesser auf seiner Facebook-Seite.

Lesser "amüsiert" über Karriereende

Aufgeben werde er aber nicht, stellte der Biathlet von Eintracht Frankenhain klar. " Die Spekulationen über Saisonabbruch und eventuell auch Karriereende haben mich eher belustigt als beschwert" , so der Thüringer. Sein Ziel sei es, wieder in die Top 15 zu kommen. Bei den Weltcuprennen in der kommenden Woche in Nove Mesto wolle er sich schon in besserer Form zeigen als zuletzt.

"Sah schlimmer aus"

Nach seinem Einbruch als Startläufer in der Staffel rätselten viele über seinen Gesundheitszustand. " Es sah schlimmer aus als mein Zustand eigentlich war" , versicherte der Thüringer jetzt. Was genau den Strich durch die Rechnung gemacht habe, sei ihm nach wie vor nicht klar.



" Eine Mischung aus schlechten Beinen und Atemprobleme könnte eventuell in die richtige Richtung gehen" , schrieb der Familienvater und schob hinterher: "Macht euch um mich keine Sorgen. Seit zwei Jahren gibt es wichtigeres als Biathlon und lässt mich solche Misserfolge schnell vergessen."

Verkorkste Weltmeisterschaft

Lesser erlebte mit drei siebten Plätzen in den verschiedenen Staffeln und einem 66. Platz im Sprint eine enttäuschende WM. Dabei galt der Thüringer seit 2013 gerade bei Großveranstaltungen wie Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen als eine sichere Bank im deutschen Team. Lediglich 2017 in Hochfilzen stand er nicht auf dem Podest - auf der Pokljuka war er der Sorgenfall der DSV -Skijäger.

sst | Stand: 24.02.2021, 07:49