"Da Östersund an sich ein gutes Pflaster für uns ist, sollten wir an einem guten Tag sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zu den Medaillenkandidaten gehören. Wir wollen diese Weltmeisterschaft jedoch bewusst nicht an der von Hochfilzen messen - wir wissen alle, dass die Erfolge von damals außergewöhnlich waren" , wird Björn Weisheit, sportlicher Leiter Biathlon im DSV, in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Sieben Goldmedaillen in Hochilzen 2017

In Hochfilzen 2017 gewann bei den Damen Laura Dahlmeier drei Mal Einzelgold: Sie siegte in allen Solorennen außer dem Sprint. Benedikt Doll und Simon Schempp steuerten noch zwei weitere Goldmedaille bei, auch in der Frauen- und in der Mixed-Staffel gewann Deutschland.

Die DSV-Starter bei der BIathlon-WM

Frauen: Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (SC Haag)

Männer: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (SV Schauinsland)