Doping-Schatten über der Biathlon-WM

Die Ungewissheit nach den jüngsten Doping-Enthüllungen während der Nordischen Ski-WM in Seefeld ist groß. Und vieles deutet darauf hin, dass die Ermittlungen noch zahlreiche weitere Dopingsünder aufschrecken.

"Um es ganz klar zu sagen: Die Härte der Strafe für solche Verstöße kann im Grunde nicht groß genug sein" , forderte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vor der in dieser Woche beginnenden Biathlon-WM in Östersund: "Ich kann nur sagen: Je härter, klarer und konsequenter Sportler, Hintermänner oder Betreuer bestraft werden, desto eher ist die Chance gegeben, dass diese Szenarien für alle anderen so abschreckend wirken, dass diese inakzeptablen und schockierenden Vergehen unterbleiben."

Könnte bei der Biathlon-WM der nächste Skandal drohen? Schon in Seefeld habe es "Spekulationen" gegegen, "dass in Östersund eine weitere Aktion geplant sein soll" , sagte Hörmann, schränkte aber auch ein: "Es gibt keinerlei konkrete Hinweise oder Informationen dazu."

ARD-Expertin Wilhelm: Vielleicht helfen nur Haftstrafen

Die frühere Biathletin Kati Wilhelm, bei der WM in Östersund als Expertin für die ARD-Sportschau im Einsatz, sieht ebenfalls nur dakonische Strafen als letzte Chance: "Vielleicht kannst du die Leute wirklich nur noch mit Haftstrafen abschrecken und bestrafst sie wie Schwerverbrecher. Weil Sperren reichen ja scheinbar nicht mehr. Wir haben schon zu oft gesehen, dass die, die zurückkommen, nach Sperren teilweise wieder dopen" , sagte die 42-Jährige vor dem WM-Auftakt in einem Interview.

"Ich hoffe nicht, dass Biathlon betroffen ist. Aber natürlich muss jetzt erstmal das gefundene Material weiter gesichtet werden und wie man sagt, werden noch weitere Beteiligte vermutet" , ergänzte Wilhelm: "Wenn, dann wünsche ich mir eine rasche Bekanntgabe, möglichst noch vor der WM. Jetzt sind tiefgründige Untersuchungen und Handeln notwendig."