Deutsche Biathlon-Staffel holt Silber

Lars Helge Birkeland, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Bö und Johannes Thingnes Bö hatten nach 4 x 7,5 Kilometer 38 Sekunden Vorsprung auf Deutschland in der Besetzung Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Dritter wurde Russland (+1:04 Minuten).

Entscheidung beim letzten Schießen

Die Entscheidung um Silber fiel beim letzten Schießen. Benedikt Doll und der Franzose Martin Fourcade kamen gemeinsam zum Stehendanschlag. Vorn war Bö trotz dreier Nachlader längst weg, von hinten schien keine Gefahr. Beide schossen Fehler, doch während Doll es einem Nachlader beließ, zeigte Fourcade Nerven, musste zweimal in die Strafrunde und fiel noch auf Platz sechs zurück.

Lesser in der Spitzengruppe

Erik Lesser ging als erster aus dem deutschen Quartett auf die Strecke. Am Schießstand leistete er sich je einen Nachlader - liegend blieb nach einer Schnellfeuereinlage die letzte Scheibe stehen, im Stehendanschlag begann er mit einem Fehler. Die Lücken konnte er zunächst problemlos zulaufen. Auf den letzten Metern musste er etwas abreißen lassen. "Da hat's einen verdammt lauten Knall gegeben" , beschrieb Lesser später im ZDF seine Situation am vorletzten Abstieg. "Meine Beine waren extrem fest." Mit drei Sekunden Rückstand gehörte er beim Wechsel aber praktisch zur Spitzengruppe mit Russland, Italien und Frankreich und war damit ganz zufrieden.

Rees hielt Abstand in Grenzen

Roman Rees konnte läuferisch nicht ganz mit den Besten mithalten, brauchte liegend eine Zusatzpatrone und stehend zwei und übergab mit 39 Sekunden Rückstand auf das zwischenzeitliche Führungsduo Frankreich und Norwegen auf Platz sieben. Zu den drittplatzierten Schweden waren es 20 Sekunden.

Peiffer bring Deutschland zurück in die Medaillenränge

Arnd Peiffer ging sein Renen forsch an, lief bis zum ersten Schießen auf Rang fünf vor, schoss fehlerfrei und war damit dran am Schweden Ponsiluoma. Der konnte den Einzel-Weltmeister auf der Strecke nicht halten. Als dann beim Stehendschießen der Franzose Desthieux in die Strafrunde musste und Peiffer mit einem Nachlader durchkam, war die deutsche Staffel mittendrin im Kampf um Platz zwei. Vorn allerdings zog Tarjei Bö für Norwegen davon und gab seinem Bruder ein Polster von 43 Sekunden mit auf den Weg.

Doll kocht Fourcade ab