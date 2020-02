Denise Herrmann - "Bloß nicht mit Medaillen-Zählen beginnen"

Aktuell bereitet sich Herrmann in Ridnaun auf die Titelkämpfe vor. Und spürt auch schon ein Kribbeln: " Man weiß, es geht in die heiße Phase, darf jetzt nicht überdrehen. Die Anspannung steigt ", sagte die 31-Jährige dem Deutschen Skiverband. Nach dem letzten Weltcup in Pokljuka ließen es die Biathletinnen etwas ruhiger angehen. Mit Karolin Horchler reiste die Sächsin dann schon – eher als die übrige Mannschaft – in die Höhe. Auf der Seiser Alm wurde drei Tage Kondition gebolzt. " Dort hatten wir Top-Bedingungen, da konnte man gut trainieren." Die Höhe sei wichtig gewesen, "man muss gut angepasst sein, das merke ich sonst gerade muskulär ".

Druck ja, aber nicht der falsche

Läuferisch sieht sich Herrmann bereits auf einem sehr guten Weg. " Die Saison lief besser als letztes Jahr, ich stehe auch im Weltcup besser. Die Laufform ist konstant, zur WM muss ich eine Schippe drauflegen, wenn ich um die Medaillen mitzukämpfen will. " Druck verspürt die Deutsche schon, auch mit Blick auf ihr Verfolgungs-Gold 2019. " Die Erwartung ist natürlich da, das wieder zu schaffen. " Sich darauf zu versteifen, jetzt Gold holen zu müssen, wäre aber der falsche Druck. " Mit dem Zählen von Medaillen anzufangen mache ich nicht. Ich muss am Schießstand eine gute Leistung bringen, körperlich bin ich in Schuss. "

red/dsv | Stand: 10.02.2020, 15:05