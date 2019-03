Dahlmeier: Ich verfolge in Östersund schon gewisse Ziele

"Ich freue mich, dass es nun losgeht und will ganz vorne mit ankommen" , sagte Dahlmeier dem Sportinformationsdienst: "Ich verfolge in Östersund schon gewisse Ziele. Man hat gesehen, dass ich durchaus um den Sieg oder ums Podium mitkämpfen kann: Aber das wird kein Selbstläufer."

Saison als Achterbahnfahrt

Wie unvorhersehbar die WM für die siebenmalige Weltmeisterin wird, zeigte die bisherige Saison. Der verspätete Saisoneinstieg gleich mit Platz zwei im Sprint von Nove Mesto, dann der gesundheitliche Rückschlag über Weihnachten, der verpasste Weltcup in Oberhof und der letzte Platz beim Massenstart in Ruhpolding. Danach aber gewann Dahlmeier den Massenstart in Antholz und gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen die Staffel in Canmore.

Trainer: Später WM-Termin kommt Dahlmeier zugute

Zugute komme Dahlmeier, "dass der WM -Termin relativ spät liegt" , sagt ihr Heimtrainer Bernhard Kröll: "Sie ist wieder stabiler und belastungsverträglicher." Dennoch bleibt die WM , wo innerhalb von elf Tagen maximal sieben Starts möglich wären, eine Tortur. Vor zwei Jahren, als Dahlmeier in Hochfilzen nie zuvor erreichte fünf Titel und eine Silbermedaille gewann, erlitt sie mehrmals einen Schwächeanfall. Mittlerweile ist Dahlmeier gewarnt, auch wegen der Rückschläge in diesem Winter. "Ich bin einfach nicht so belastungsverträglich wie sonst und damit auch ein bisschen anfälliger für Infekte."

Auch andere DSV-Starter wollen Medaillen

Vor allem bei Dahlmeier, aber auch bei anderen Medaillenhoffnungen wie Olympiasieger Arnd Peiffer oder dem Sprint-Weltmeister Benedikt Doll werden daher die richtige Belastungssteuerung und Einsatzkonzeption von entscheidender Bedeutung sein. Denn auch die Ziele der anderen deutschen Starter sind nicht minder ambitioniert. "Ich möchte die Podestplätze angreifen und habe richtig Lust auf die WM " , sagte zum Beispiel Doll. Und Peiffer ergänzt: "Die Kunst ist es, gleich im ersten Rennen voll da zu sein. Man möchte nicht erst im dritten Rennen in Schwung kommen."

Mit den in diesem Winter schon siegreichen Franziska Preuß und Denise Herrmann, den Podestläufern Roman Rees, Vanessa Hinz und Franziska Hildebrand sowie dem wieder erstarkten Erik Lesser verfügt der Deutsche Skiverband über eine schlagkräftige Truppe: "Wir können selbstbewusst auftreten", sagte der Sportliche Leiter Björn Weisheit.