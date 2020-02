Bö-Brüder starten bei der Mixed-Staffel

Komplettiert wird das Team wie schon vor einem Jahr in Östersund durch Startläuferin Marte Olsbu Roeiseland und Tiril Eckhoff.

Italien mit Östersund-Staffel

Die WM -Dritten von 2019 Italien gehen mit der Staffel von Östersund an den Start: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer und Dominik Windisch. Ebenfalls gute Chancen auf mindestens eine Medaille hat die Equipe Tricolore. Julia Simon und Justine Braisaz laufen an, Martin Fourcade und Schlussläufer Quentin Fillon Maillet sollen das erste Edelmetall für Frankreich absichern. In den zwei Mixed-Staffel-Rennen der laufenden Saison hatten sich Frankreich und Italien durchgesetzt. Das norwegische Quartett belegte den jeweils den zweiten Platz. Deutschland schaffte es einmal auf das Treppchen.

Deutschland hofft auf Medaille