Auch am finalen Wettkampftag wollte es einfach nicht so richtig laufen. Sinnbildlich für die deutsche WM war Benedikt Dolls Auftritt beim Interview nach dem Massenstart in der Mixed-Zone. Schon an seinem Gang war die Unzufriedenheit der vergangenen beiden Wochen abzulesen. Sein 23. Platz zum Abschluss - ernüchternd. " Man trainiert doch so viel und am Ende kommt so wenig dabei rum ", sagte der 30-Jährige.

Historisch schlechte erste Woche

Die Aussage passt ins Bild. Wenn sich Erik Lesser am zweiten Wettkampftag bereits fragte, warum er Teil der WM -Mannschaft sei, dann ist das ein cooler, selbstkritischer Spruch - zeigt aber auch schonungslos auf, dass irgendetwas nicht stimmte. Der Thüringer sollte zur tragischen Figur dieses Großereignisses werden und bei all seinen Starts enttäuschen.

