Gold für Herrmann in der Verfolgung - Bronze für Dahlmeier

Es war eine spanndende Verfolgung. Denise Herrmann ging das Rennen schnell an und blieb bis zum dritten Schießen fehlerfrei und lief vorne mit. Dann, beim ersten Stehendschießen, leistete sich die Oberwiesenthalerin zwei Strafrunden. Die Schwedin Mona Brorsson ging als Führende in das abschließende Schießen - doch die Lokalmatadorin zeigte Nerven und schoß viermal daneben. Die Chance für Herrmann: Die 30-Jährige blieb cool und räumte alle Scheiben ab. Mit einem großen Vorsprung sicherte sich Herrmann den WM-Titel. " Das ist Wahnsinn. Ich bin so stolz auf das, was ich hier geleistet habe. Die Schlussrunde konnte ich richtig genießen ", jubelte Herrmann.

Packender Kampf um Platz zwei