DSV-Frauen-Staffel verballert Podestplatz - Norwegen Weltmeister

Auch Norwegen (Synnoeve Solemdal/ Ingrid Landmark Tandrevold/ Tiril Eckhoff/ Marte Olsbu Roeiseland) leistete sich eine Strafrunde - aber nur sieben Nachlader. Bis zum letzten Schießen sah es noch nach einem Sieg für die Gastgeber aus. Doch beim letzten Schießen zeigte Einzel-Weltmeisterin Hanna Öberg Nerven und musste dreimal nachladen - Roeiseland nutze das aus und zog an der Schwedin vorbei. Ihr Vorsprung im Ziel: 24,3 Sekunden. Dritte wurde die Staffel aus der Ukraine (35,1 Sek./ 5 Nachlader). Die Mitfavorisierte deutsche Staffel landete dicht dahinter auf dem vierten Platz.

Deutsche Frauen am Schießstand schwach

Als Startläuferin ging für den Titelverteidiger Vanessa Hinz ins Rennen. Beim Liegendschießen brauchte die Silbermedaillengewinnerin in der Mixed-Staffel nur einen Nachlader. Doch beim Stehendschießen hatte die Schlierseerin, wie schon im Sprint, als sie nur 65. wurde, ihre Probleme. Hinz ging das Schießen zu hektisch an und musste einmal in die Strafrunde. Der Rückstand beim ersten Wechsel auf die führende Italienerin Lisa Vittozzi war mit 49,5 Sekunden beachtlich. "Im Laufen habe ich mich top gefühlt. Aber das Schießen war grottenschlecht" , sagte eine enttäuschte Hinz im ZDF .

Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) ging als 14. auf die Runde, konnte aber zeitlich nichts gut machen. Drei Nachlader liegend und einer stehend waren zuviel. . "Ich habe versucht nach vorne Zeit gut zu machen. Aber liegend mit drei Nachladern war eher dürftig ", stellte Hildebrand fest. Als Zehntplatzierte übergab sie an Denise Herrmann. Ihr Rückstand auf die etwas überraschend führende US-Amerikanerin Clare Egan betrug 1:38,2 Minuten

Aufholjagd kommt zu spät

Und die Verfolgungsweltmeisterin lief ein hohes Tempo, konnte etwas Zeit gut machen. Aber auch die Oberwiesenthalerin hatte große Probleme am Schießstand. Beim Liegendanschlag benötigte sie zwei extra Patronen - der Rückstand wurde wieder größer. Auch beim Stehendschießen musste Herrmann zweimal nachladen. Immerhin kämpfte sich die 30-Jährige auf den sechsten Platz vor. Der Rückstand auf die mittlerweile führende Schweden war mit 1:03,5 Minuten groß. Aber auf den dritten Platz waren es nur knappe 30 Sekunden.

Schlussläuferin Laura Dahlmeier machte es spannend. Zwei Nachlader beim ersten Schießen, null beim Stehendanschlag. Die Partenkirchnerin startete eine Aufholjagd auf den dritten Platz und scheiterte ganz knapp im Schlussspurt an der Ukraine. Letztlich fehlten nur 0,5 Sekunden zur Medaille. " Die Zielgerade war fünf Meter zu kurz. Vielleicht hätten auch drei Meter gereicht. Ich habe versucht, alles rauszuquetschen" , sagte Dahlmeier.