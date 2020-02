Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Ex-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau) führen erwartungsgemäß die deutschen Biathleten im WM-Sprint in Antholz an. Neben den beiden Routiniers starten Johannes Kühn (Reit im Winkl) und der 25-jährige WM-Debütant Philipp Horn (Frankenhain) beim 10-Kilometer-Sprint in Antholz.

Kein Einsatz für Philipp Nawrath, Erik Lesser im IBU-Cup

Dagegen verzichtet Bundestrainer Mark Kirchner auf Philipp Nawrath (Nesselwang), der bei der WM-Generalprobe in Pokljuka im Einzel noch als Vierter geglänzt hatte. Der ebenfalls für die Titelkämpfe in Antholz nominierte Ex-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) bereitet sich derzeit im zweitklassigen IBU-Cup auf mögliche Einsätze in der zweiten WM-Woche vor.

Doll will Topfavorit Bö herausfordern

Topfavorit auf den WM-Titel ist nach einer herausragenden bisherigen Saison der Norweger Johannes Thingnes Bö. Aber vor allem Benedikt Doll, der Sprint-Weltmeister von 2017, will sich nicht freiwillig in die Statistenrolle begeben.