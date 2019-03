Bö löst Doll als Sprint-Weltmeister ab

Wie schon in der gesamten Saison dominierte Johannes Thinges Bö erneut den Sprint und sicherte sich trotz eines Schießfehlers den WM -Titel. Es war nach dem Sieg in der Mixed-Staffel bereits die zweite Goldemedaille für den Ausnahmeathleten. Läuferisch war der Norweger wieder eine Klasse für sich und distanzierte Loginow, der fehlerfrei blieb, um 13,7 Sekunden. Fillon Maillet als Dritter hatte mit null Fehlern 16,5 Sekunden Rückstand. "Es war in dieser Saison echt hart. Ich habe viel in meinen Lauf investiert", sagte der frischgebackene Weltmeister.

Lesser bester DSV-Biathlet

Erik Lesser war als Achter bester Deutscher. Der Thüringer konnte läuferisch zwar nicht mit den Spitzenleuten mithalten. Aber beim Schießen war er schnell, blieb fehlerfrei und holte so viel Zeit auf. Sein Rückstand von 44,7 Sekunden ist eine gutes Fundament für die Verfolgung. " Ich haben immer Zeit gefressen. Mit dem Schießen bin ich total zufrieden. Läuferisch hat mir die Power gefehlt. Der Rückstand, die 45 Sekunden, sind aber nicht so schlecht. Die Verfolgung liegt mir ganz gut. Morgen ist ein neuer Tag," so Lesser.

Für Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) lief es am Schießstand nicht ganz so gut. Nach einem fehlerfreien Liegendschießen leistete sich der Olympiasieger im Stehendanschlag einen Fehler und vergab damit seine Medaillenchancen. Am Ende landete Peiffer auf dem neunten Rang (+ 47,3 Sek.). "Der Abstand ist ein bisschen groß heute. Der war in der Saison schon mal kleiner. Ich vermute, dass ich ihn hoch weggeschossen habe. Den hätte ich heute gebraucht Das Ergebnis ist nicht so verkehrt. Aber bei einer WM muss mal einer ganz vorn reinlaufen" , resümierte Peiffer.

Titelverteidiger Benedikt Doll war bis zum zweiten Schießen sehr gut unterwegs, dann leistete er sich zwei Fehler - Rang elf (+ 56,2 Sek.). "Das ist sehr ärgerlich. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich bin von oben reingekommen, habe dann mein Gewehr nicht richtig runterbekommen. Ich habe länger gezielt, dachte, jetzt musst du mal schießen. Morgen sind die Chancen gut. Wenn vier vorn sind, schafft es sicher einer nach vorn" , sagte Doll.

Johannes Kühn (Reit im Winkel) beendete das Rennen mit drei Schießfehlern als 23. (+1:32,7 Min.)

Nawarth überzeugt bei WM-Premiere