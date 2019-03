Peiffer schließt Frieden mit dem "verdammten Einzel"

"Eigentlich verabscheue ich die Strecke in Östersund"

Der Sieg von Fischer war damals nicht so überraschend, der von Peiffer jetzt schon. Denn der 31-Jährige hat bislang über die 20 Kilometer noch keinen Podestplatz eingefahren. Sein bestes Result war eben jener siebte Platz bei der WM in Ruhpolding. Und jetzt der Sieg im Einzel - ausgerechnet in Östersund: " Eigentlich kann man sagen, ich verabscheue den Einzel in Östersund, denn die Strecke ist echt undankbar. Aber man muss es ja nicht immer lieben, um eine gute Leistung zubringen ", schmunzelt er.

Peiffer - "die Maschine"

Auch seine Team-Kollegen freuen sich über Peiffers Erfolg: "Dass einer vom Team durchgkommen ist, ist spitzenmäßig. Ich nenn' ihn immer Maschine, weil er im Rennen immer das Beste herausholt", sagt Benedikt Doll, der mit drei Schießfehlern Zehnter wurde. Und auch der elfplatzierte Erik Lesser, der angeblich 50 Euro auf einen Sieg Peiffers gewettet hatte, gönnt seinem Zimmerkumpel den Sieg. "Er arbeitet so hart an sich ".

Auch beim WM-Sprint-Sieg 2011 in Chanty-Mansijsk trug Peiffer die Startnummer 24.

Für Peiffer selbst war es nach den Sprintsiegen bei der WM 2011 und Olympia 2018 der dritte große Erfolg in einem Individualrennen. In Östersund gewann er bereits Silber mit der Mixed-Staffel.

Stand: 13.03.2019, 20:01