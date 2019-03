Herrmann/Lesser verpassen Medaille

Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö hatten in Östersund über die 4 x 1,5 und 5 x 1,5 Kilometer und sechs Extra-Patronen die Nase vorne. Die Staffeln aus Italien mit Dorothea Wierer und Lukas Hofer (fünf Nachlader/ + 13,4 Sekunden) und Schweden mit Einzel-Weltmeisterin Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson (6/+ 20,0) landeten auf dem Silber- und dem Bronzerang. Weitere zehn Sekunden dahinter kam das deutsche Duo auf Rang vier. Insbesondere Erik Lesser zeigte eine tadellose Leistung - sowohl in der Loipe als auch beim Schießen. Herrmann musste insgesamt sechsmal nachladen. Für Bö war es bereits die dritte Goldmedaille bei diesen Titelkämpfen.

Herrmann: "Ein, zwei Nachlader zu viel"

"Für eine Medaille habe ich doch ein, zwei Nachlader zu viel gebraucht" , sagte Herrmann im ZDF, die versucht habe, "meinen normalen Rhythmus zu schießen" . Lesser sagte, er habe gehofft, dass beim letzten Schießen noch einer der Führenden noch einen Fehler macht. "Da war aber niemand mehr. Schade!"

Die laufstarke Denise Herrmann und der "Schnellschütze" Erik Lesser - die deutsche Teamleitung hatte für die WM-Premiere dieses Wettbewerbs ganz bewusst so aufgestellt. Herrmann lief auf ihren ersten beiden Runden zwar stark, brauchte aber insgesamt drei Extra-Patronen, weshalb sie mit 20,8 Sekunden Rückstand "nur" auf Position zehn das erste Mal auf Lesser übergab. Der machte Sekunde um Sekunde gut und zeigte auch am Schießstand seine Qualitäten: Zweimal "null", und das in hohem Tempo - Lesser rechtfertigte seine Nominierung eindrucksvoll und lief auf den vierten Rang nach vorne.

Lesser fehlerlos am Schießstand

Die Sprint-Weltmeisterin musste mit 8,2 Sekunden Rückstand auf ihre dritte und vierte Runde gehen - die hatte sie ganz schnell zugelaufen. Am Schießstand aber das gleiche Spiel wie zu Beginn: Erst brauchte die 30-jährige Sächsin einen, dann zwei Nachlader. Trotzdem: Die 14,5 Sekunden Rückstand auf die nun führenden Norweger ließen dem deutschen Duo weiter alle Chancen offen.

Gegen Johannes Thingnes Bö (Norwegen), Lukas Hofer (Italien) und Sebastian Samuelsson (Schweden) konnte Lesser in der Loipe keinen Boden gutmachen. Beim Stehendschießen holte er aber wieder ein paar Sekunden heraus. Wieder setzte er alle zehn Treffer und jagte nun auf der Schlussrunde den auf dem Bronzeplatz liegenden Samuelsson. Knapp sieben Sekunden hätte er auf der letzten Runde aufholen müssen. Kurz sah es auch so aus, als könnte das gelingen. Aber Samuelsson hielt erfolgreich dagegen und rettete dem WM-Gastgeber die Bronzemedaille.