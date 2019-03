Biathlon-WM

Bronze im Massenstart für Herrmann - Gold geht an Wierer

Von Nicole Hornischer, Östersund

Denise Herrmann hat eine für sie großartige Weltmeisterschaft in Östersund am Sonntag (17.03.) mit einem starken dritten Platz im Massenstart beendet. Gold ging an die Italienerin Dorothea Wierer.