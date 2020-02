Biathlon-WM in Antholz ist eröffnet

Der Präsident des Weltverbandes, Olle Dahlin, eröffnete kurz nach 21 Uhr die Titelkämpfe. Nach einer anderthalbstündigen Feier auf der Medal Plaza in Antholz Mittertal mit dem Einlauf der insgesamt 39 teilnehmenden Nationen wurde die IBU -Fahne gehisst: " Ich wünsche allen Athletinnen und Athleten Glück und erklärt die Titelkämpfe für eröffnet ", erklärte Dahlin. Insgesamt 300 Athleten aus 39 Ländern nehmen an den Weltmeisterschaften teil, je 150 Frauen und Männer.

Erste Entscheidung am Donnerstag

Vanessa Hinz und Janina Hettich bei der Eröffnungsfeier - beide starten nicht am Donnerstag in der Mixed-Staffel