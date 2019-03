Peiffer mit 20 Volltreffern auf den WM-Thron

Arnd Peiffer hat sich am Mittwoch (13.03.2019) seinen Traum von einer weiteren WM -Einzelmedaille mit einem perfekten Einzel in Östersund erfüllt. Am Schießstand makellos mit 20 Volltreffern und in der Loipe mit einer Rennteilung, die nur ein "alter Hase" beherrscht, hielt er die Konkurrenz in Schach. Am gefährlichsten kam ihm der Lette Rastorgujews, der mit drei fehlerfreien Schießen und einer schnelleren Laufzeit zum letzten Schießen kam. Dort schoss er sich mit zwei Fehlern vom Siegertreppchen. Auf dieses kletterten neben Peiffer noch der Bulgare Wladimir Ilijew vor dem Norweger Tarjei Bö. Für die Schweden endete das Rennen mit dem nächsten Drama. Lokalmatador Sebastian Samuelsson verpasste Bronze als Vierter, allerdings deutlich (+26 s).

Östersund, Einzel: Peiffer beim Schießen.

"Ich hab im Einzel noch noch nie vier Mal null geschossen und konnte mich mit diesem Rennen am wenigsten anfreunden. Umso schöner, dass es heute gekappt hat. Ich habe meinen Rhythmus im Laufen gut gefunden. Beim Einzel wird es aber von Schießen zu Schießen schwerer" , sagte Peiffer im ZDF.

Nächste Enttäuschung für Bö

Johannes Thingnes Bö, der jüngere Bruder von Tarjei Bö, konnte diesmal nur gratulieren. Der Top-Favorit und Olympiasieger von 2018 lief nach der Niederlage im Verfolger mit Wut im Bauch und machte Fehler. Gleich drei sogar. Obwohl er die zweitschnellste Laufzeit (nur Simon Desthieux war schneller) in den Schnee zimmerte, reichte es nicht für eine Top-Platzierung, sondern nur für Platz neun. Die nächste Enttäuschung musste auch Martin Fourcade hinnehmen. Der Franzose, der die Szene einst so dominierte, kommt auch bei der WM nicht auf Touren und beendete das Rennen als enttäuschender 37.

Lesser - der bittere letzte Schuss

Östersund, Einzel: Lesser zielt genau.

Erik Lesser, der den Einzelwettkampf mag, lag bis zum vierten Schießen mit einem Fehler auf Medaillenkurs, doch dann passierte das Unglück ausgerechnet beim letzten Schuss. Die Scheibe blieb stehen und warf ihn zurück. Der Dampf war raus, wohl auch aus den Beinen. Auf der letzten Runde verlor der Thüringer im Vergleich zu Weltmeister Peiffer und kam mit 2:06,6 Minuten hinter Peiffer auf den elften Platz. Unzufrieden war es trotzdem nicht: "Im Dezember hätte ich nicht gedacht, dass ich bei einer WM in die Top 15 laufen kann" , sagte Lesser.

Doll schnell, aber nicht treffsicher

Benedikt Doll, auf der Loipe gewohnt schnell, doch am Schießstand wollte es wie schon in den letzten Tagen in Östersund nicht so recht klappen. Nach einem fehlerfreien ersten Schießen fing sich der Hobby-Koch in den weiteren drei Schießprüfungen jeweils eine Strafminute ein und konnte damit trotz der drittschnellsten Laufzeit nicht vorn angreifen. "Das waren eineinhalb Fehler zu viel, aber ansonsten war es ein gutes Rennen. Ich freue mich wahnsinnig für Arnd. Es ist wichtig, dass einer aus dem Team durchkommt" , freute sich Doll am Mikrofon des ZDF für seinen Teamkollegen. Reserven in der Loipe hat Roman Rees. Bei seiner WM-Premiere landete der 26-jährige Breisgauer mit zwei Fehlern (beide beim Liegendanschlag) auf dem guten 20. Platz.

Kühn nicht aufgestellt