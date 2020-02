Röiseland schreibt Geschichte, Deutsche gehen leer aus

Marte Olsbu Röiseland setzte sich in einer packenden Schlussrunde gegen die Italienerin Dorothea Wierer durch. Am Ende waren es nur 0,7 Sekunden Vorsprung für dir Norwegerin, die mit zwei Schießfehlern einen weniger hatte als die Italienerin. Röiseland gelang mit der Goldmedaille etwas Historisches: Die 29-Jährige holte bei dieser WM sieben Medaillen - das schaffte vor ihr noch keine Athletin. Bronze sicherte sich die Schwedin Hanna Öberg (+26,1 Sek. /3 Fehler), die kurz vor dem Ziel die Polin Monika Hojnisz-Starega abschütteln konnte und damit ihre erste Medaille bei der WM gewann.

Preuß in den Top Ten

Die deutschen Biathletinnen blieben beim WM-Abschluss nach zuvor vier Silbermedaillen ohne Edelmetall. In dieser Saison hattes es bislang keine deutsche Biathletin auf das Podest im Massenstart geschafft. Und auch bei der Weltmeisterschaft sollte es so bleiben. Bis zum dritten Schießen lag Denise Herrmann, die letztes Jahr bei der WM in Östersund im Massenstart die Bronzemedaille gewann, in aussichtsreicher Position. Doch vier Fehler im Stehendschießen warfen die zweifache Silbermedaillengewinnerin weit zurück. Insgesamt schoss sie sieben Fahrkarten und wurde 13. (+1:24,5 Min.)