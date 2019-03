Weltmeisterin Hanna Öberg - Bei der Biathlon-WM auf ein neues Level

Zehn Sekunden schaffte Hanna Öberg. Zehn Sekunden im ersten Interview als Weltmeisterin - dann löste sich der Druck und die Tränen flossen. Der Druck der ersten vier medaillenlosen Tage bei der Heim-Weltmeisterschaft. Der Druck der vielen Fehler ausgerechnet am heimischen Schießstand. Der Druck der Erwartungen an die Olympiasiegerin.

"Medaille bedeutet mir so viel"

"Ich war heute besonders fokussiert, habe an jedem einzelnen Schuss gearbeitet und so meinen Job gut machen können" , wischte sich die Schwedin die Tränen aus den Augen und fügte hinzu: "Diese Medaille bedeutet mir so viel." Als sie vor einem Jahr Sensations-Olympiasiegerin wurde, "musste ich schon mit vielen Gefühlen klarkommen. Das jetzt ist ein neues Level."

Historisches Gold für Öberg

Der Schlüssel zum historischen Erfolg - Öberg ist die erste Biathletin, die nach Olympia-Gold im Einzel auch WM-Gold in der schwersten Disziplin im Biathlon-Kalender gewinnen konnte - lag dabei in der mentalen Vorbereitung auf den Wettkampf. Die fünf Schießfehler der Verfolgung am Sonntag und die Kritik in der schwedischen Presse, das Team sei dem Rummel der Heim-WM psychisch nicht gewachsen, habe sie abstreifen können. "Ich hatte am Montag ein gutes Training am Schießstand. Dieses Gefühl konnte ich mitnehmen. So bin ich ganz ruhig und entspannt ins Rennen gegangen." Mit Erfolg: Im Starterfeld von 93 Biathletinnen blieben nur fünf Frauen am Schießstand ohne Strafminute, die beste Laufzeit in diesem Quintett brachte letztlich Öberg das erlösende Gold.

Pichlers Motivationsansprache

Gold, das zumindest ihren Trainer Wolfgang Pichler nicht überraschte: "Ich hatte schon mittags im Gefühl, dass Hanna heute etwas ganz Großes abliefern wird" , sagte der Bayer im schwedischen Fernsehen. "Sie war so fokussiert." Einen Anteil an der mentalen Verfassung von Öberg dürfte der 64-Jährige selbst haben. Nach dem dramatischen Verfolgungsrennen von Sonntag hielt Pichler vor dem Team eine motivierende Rede. "Ich habe betont, was wir bereits erreicht haben. Wie gut wir sind. Dass wir mannschaftlich schon besser sind als bei Olympia" , versuchte Pichler Druck von seinem Team zu nehmen.



Einen großen Anteil an der Entwicklung Öbergs von der Einzel-13. bei der Junioren-WM 2015 zum Olympiasieg 2018 und zu WM-Gold 2019 hat Pichler ohnehin. Der Zollbeamte aus Ruhpolding, der seit 2016 die schwedischen Biathleten betreut, stellte das Trainingsprogramm der Schweden in Umfang und Intensität komplett um und brachte eine stark verjüngte Mannschaft Stück für Stück Richtung Weltspitze.

Öberg und Pichler - keine ganz leichte Beziehung

Öberg und Pichler verbindet dabei eine besondere Beziehung. Keine ganz leichte. Denn so recht passen beide nicht zusammen. Die ruhige und besonnene Öberg, die ihren Ausgleich gern in der Natur und beim Wandern sucht. Und der aufbrausende Pichler, Selbsteinschätzung: "Manchmal bin ich ein Diktator" . Öberg sagt: "Er ist eine große Persönlichkeit, ein ganz spezieller Mensch. Sein Trainingsprogramm hat bei mir gut angeschlagen." Einerseits. Andererseits: "Er kann sehr schnell wütend werden, ist eine Minute später aber wieder ganz ruhig. Ich brauchte eine Weile, um mit seinen Stimmungen umgehen zu können."

Pichler: "Das Beste: Es ist noch nicht vorbei“