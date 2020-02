Biathlet Lukas Hofer: die Ruhe während des Sturms

Lukas Hofer sitzt im Presseraum des Antholzer Biathlon-Stadions und strahlt. Um den 30-Jährigen herum herrscht Chaos. Kameramänner, Fotografen und Journalisten laufen sich fast gegenseitig über den Haufen. Alle wollen sie etwas vom eher zurückhaltenden, immer freundlichen "Luki". Das Klicken der Fotoapparate, das Blitzlichtgewitter - den Südtiroler scheint an diesem Tag wirklich nichts aus dem Konzept bringen zu können. "Ich war heute vielleicht so ruhig wie noch nie vor einem Rennen. Keine Nervosität, keine Aufregung" , erzählt er: "Ich wusste nicht so recht, ob das gut oder schlecht ist." Hofer lacht: "Auf der Strecke hab ich dann aber schnell gemerkt: Heute ist ein guter Tag."

Hofers Gefühlswelt könnte schont fast als antizyklisch bezeichnet werden. Während sich bei seinen Teamkollegen beim Sinnieren über die Heim- WM vieles um das Wort Druck dreht, strahlt Hofer eine Gelassenheit aus, die ansteckt. Wie entspannt der laufstarke Junge aus Bruneck, das nur eine halbe Autostunde von der Biathlon-Arena entfernt liegt, Fragen beantwortet und unzählige Hände schüttelt, ist beneidenswert. Und diese innere Ruhe überträgt sich an diesem Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein zum Auftakt der Biathlon-WM in Antholz auf sein Rennen.

Lukas Hofer: "Das Eis ist gebrochen "

"Als der Dominik Windisch beim letzten Schießen ankam, da war ich dann natürlich doch nervös." Es ist durchaus bezeichnend, dass der einzige Moment an diesem Tag, in dem Lukas Hofer etwas hibbelig wird, einer ist, der außerhalb seiner Kontrolle liegt. Zu diesem Zeitpunkt liegt Italien Kopf-an-Kopf mit den favorisierten Norwegern in Führung. Hofer hat da sein Rennen bereits fehlerfrei und mit der sechstbesten Laufzeit beendet - Italien wird am Ende Zweiter.

Welche Bedeutung diese Silbermedaille für das italienische Team wirklich hat, beweist der emotionale Ausbruch nach dem Zieleinlauf. Nicht nur aus Schlussläufer Windisch, auch aus Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer und über 20.000 Zuschauern bricht es förmlich heraus.

"Geil" , beschreibt Lukas Hofer dieses Gefühl vor eigenem Publikum zu laufen: "Das Eis für den Rest der WM ist gebrochen." Die Erwartungen im Gastgeberland waren zuvor hoch. Zum ersten Mal in der Biathlon-Geschichte zeigt das italienische Fernsehen alle Rennen live. Insgesamt sind so viele Journalisten wie noch nie akkreditiert. Mehr als 900 Reporter, Kameraleute und Moderatoren übertragen die Welttitelkämpfe in fast 20 Ländern.

WM in Antholz: bunt, groß, stimmungsvoll

Die WM im Herzen Südtirols scheint schon zu Beginn gigantisch zu werden. Bereits vier Stunden vor dem Start der Mixed-Staffel strömten die Massen ins Antholzer-Stadion, ganze Schulklassen wurden mit Bussen die Zugangsstraße hinaufgekarrt. Die Veranstalter rechnen in den zwölf WM-Tagen mit insgesamt 165.000 Zuschauern.

Auffallen um jeden Preis, so könnte das Motto der aus aller Welt angereisten Fans lauten: Wer herausstechen möchte, kommt im pinkfarbenen Ganzkörperanzug mit Gamshut, in dem mehr Pins stecken als Biathleten am Start sind. Ein anderer konkurriert mit Väterchen Frost um die Vorherrschaft unter den Weihnachtsmännern. Fast schon unauffällig wirkt dagegen der Mann mit der meterhohen Australienflagge und den Nationalfarben im Gesicht oder die Frau mit dem grinsenden Lieblingsathleten auf der Brust.

Stand: 14.02.2020, 08:56