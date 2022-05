Athleten in Belarus kämpfen gegen weltweite Sperre

Doch aller mutigen Opposition zum Trotz: Auch die Vertreter der "Belarus Sport Solidarity Foundation" sind von der Kollektivsperre betroffen, die fast alle Weltverbände wegen des Krieges über russische und belarusische Athletinnen und Athleten verhängt haben. BSSF-Chef Apeikin findet das ungerecht – und will dagegen kämpfen.

"Die olympische Welt muss wiederhergestellt werden"

In der kommenden Woche will die BSSF eine Deklaration veröffentlichen, in der sich etwa 150 Spitzenathletinnen und -athleten aus Belarus namentlich gegen den Krieg aussprechen sollen. " Wir fordern die Einstellung der Militäraktionen gegen die Ukraine und den Abzug der Truppen" , heißt es in dem Textentwurf unter dem Titel "Make Sport Not War” (Mache Sport, keinen Krieg), der der Sportschau vorliegt: "Wir erkennen die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen an und unterstützen die Souveränität von Belarus" , schreibt die BSSF: "Die olympische Welt muss wiederhergestellt werden."

Mit der Deklaration wollen Apeikin und seine Mitstreiter den Druck auf die internationalen Verbände erhöhen, Ausnahmen von der Regel zu schaffen, die mittlerweile Hunderte Athletinnen und Athleten weltweit an der Ausübung ihres Berufes hindert. Der ehemalige Handball-Profi Apeikin glaubt an die Wirkung einer öffentlichen Erklärung: "Das könnte eine echte Chance sein. "

Athleten auch finanziell unter Druck

Er verweist auf die schwierige Situation vieler belarusischer Spitzensportler, die durch wegfallende staatliche Förderungen und die internationale Verbannung auch finanziell immer stärker unter Druck geraten. Viele seien deshalb bereit, so Apeikin, mit ihrer Unterschrift unter der Deklaration auch ein persönliches Risiko einzugehen.