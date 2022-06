Beachvolleyball Wickler wagt Neustart mit Ehlers bei WM Stand: 09.06.2022 22:10 Uhr

Nach dem Karriereende von Julius Thole plant Beachvolleyball-Star Clemens Wickler den Neustart mit Nils Ehlers - und das gleich bei der WM.

Bis ins kleinste Detail kennt Clemens Wickler seinen neuen Beachvolleyball-Partner definitiv noch nicht. Obwohl Nils Ehlers "größer ist und mehr essen müsste, würde er mir trotzdem die letzte Kartoffel überlassen" , betonte der Vizeweltmeister voller Überzeugung - und erntete einen verdutzten Blick seines Kollegen.

"Sind noch in der Findungsphase"

Auch auf dem Feld muss sich das neue Duo noch einpendeln. Doch die Beach-WM steht vor der Tür, und die beiden sind das einzige deutsche Männer-Team, das bei dem am Freitag (10.06.2022) beginnenden Turnier in Rom (bis 19. Juni) an den Start geht. "Wie man merkt, sind wir noch in der Findungsphase" , sagte Ehlers scherzhaft mit Blick auf die Kartoffel-Anekdote seines Partners.

Auch in sportlicher Hinsicht trifft dieser Satz wohl zu. Erst seit Ende 2021 stehen die beiden gemeinsam auf dem Feld. Nach dem überraschenden Karriereende von Julius Thole, der sich voll seinem Jura-Studium widmen will, versucht Wickler den Neustart mit Ehlers.

Sportschau traf Wickler auf Fuerteventura

Ein Ziel für die WM zu definieren, sei deshalb schwer. "Wir sind immer noch mittendrin im Prozess. Aber wir merken, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist" , erklärte Wickler, der 2019 mit Thole WM-Silber gewann. Druck, Deutschland als einziges Männer-Team zu vertreten, habe man aber nicht.

Im März dieses Jahres traf die Sportschau Wickler im Trainingslager auf Fuerteventura, nach ein paar anstrengenden Einheiten - damals noch ohne Ehlers an seiner Seite - sagte Wickler: "Ich freue mich unglaublich auf die neue Saison, es läuft schon sehr ordentlich. Ich trainiere gerne hier bei dem starken Wind, dann ist man auf vieles vorbereitet." Einen Monat später im türkischen Side waren Wickler/Ehlers dann gemeinsam in der Beach-Arena "Blue Waters Club" im Trainingslager und legten den Grundstein für ihre WM-Form.

Vier Frauen-Teams in Rom

Bei den Frauen sieht es, was die Anzahl betrifft, anders aus. Mit Karla Borger/Julia Sude, Svenja Müller/Cinja Tillmann, Chantal Laboureur/Sarah Schulz und Sandra Ittlinger/Isabel Schneider sind gleich vier Duos dabei. "Im Männer-Bereich ist es aktuell sehr dürftig", sagt London-Olympiasieger Jonas Reckermann der "Sport Bild": "In den vergangenen Jahren ist leider nicht viel nachgekommen". Derzeit würden routinierte Spieler fehlen, "die die durchaus vorhandenen Nachwuchstalente an internationales Spitzenniveau heranführen könnten".

Auch beim Deutschen Volleyball-Verband hat man die Lage erkannt. "Die Auswahl an deutschen Top-Teams ist gerade im Vergleich zu dem Angebot bei den Frauen geringer" , sagte Niclas Hildebrand, Sportdirektor Beachvolleyball. Der Verband sei nach dem Rücktritt von Thole "aber guter Dinge, die Lücke mit jungen und hungrigen Spielern in den nächsten Monaten schließen zu können". In Rom müssen nun jedoch Ehlers/Wickler alleine ihr Bestes geben. "Das Ziel bei der WM ist Platz neun plus X" , sagte Hildebrand.

"Auch den Top-Teams sehr weh tun"

Etwas Wettkampfpraxis konnte das Duo immerhin schon bei der Beach Pro Tour sammeln. Zuletzt erreichten Ehlers/Wickler den fünften Platz in Jurmala beim "Elite 16", der höchsten Kategorie der Turnierserie. Das Duo habe dort gezeigt, dass man "auch den Top-Teams mit unserer Spielweise sehr weh tun" könne, erklärte Wickler.

Zu dieser Kategorie gehören auf dem Papier die ersten Gruppengegner Hans Hannibal/Marco Cairus Lucarelli (Uruguay) am Samstag nicht. Anschließend geht es gegen Noslen Diaz Amaro/Jorge Luis Alayo Moliner (Kuba) und Christopher McHugh/Paul Burnett (Australien).