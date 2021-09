Bis zu 4.000 Zuschauer bei der Beachvolleyball-DM

Genau zwei Wochen hatte sich Laura Ludwig Zeit genommen, um runterzukommen, durchzuschnaufen, ihre Eindrücke aus Tokio zu verarbeiten. Bei den Olympischen Spielen in Japan kam der 35-jährigen Hamburgerin eine ganz besondere Ehre zu teil. "Ich war die Fahnenträgerin, aber die gesamte Sportart war dadurch im Fokus", blickte Ludwig im rbb auf die Eröffnungsfeier im Nationalstadion zurück.

Von Donnerstag bis Sonntag steht ihre Sportart wieder im Blickpunkt: Am Timmendorfer Strand werden, wie schon seit 1993, die deutschen Meisterschaften ausgetragen. Anders als noch in Japan sind beim nationalen Saison-Höhepunkt Zuschauer zugelassen: Bis zu 4.000 nachweislich Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete dürfen rein. Die Athletinnen und Athleten können sich also wieder auf so etwas wie Beachvolleyball-Atmosphäre freuen. Im vergangenen Jahr waren Corona-bedingt pro Tag nur knapp 200 Zuschauer auf die Tribünen der Ahmann-Hager-Arena erlaubt.

Neues Duo: Ludwig/Körtzinger

Zum engen Favoritenkreis gehört Ludwig in diesem Jahr nicht. Weil ihre Stamm-Partnerin Margareta Kozuch nach dem fünften Platz in Tokio eine Karrierepause eingelegt hat, wird Ludwig an der Ostsee erstmals mit der 24-jährigen Leonie Körtzinger an den Start gehen. "Wir wollen einfach zusammen zocken, haben keine Erwartungen. Die letzten Jahre waren hart genug in Sachen Erwartungen und Ziele", sagte Ludwig.

Beide kennen sich aus dem Olympiastützpunkt in Hamburg. "Ich weiß was sie draufhat. Sie ist noch grün hinter den Ohren, aber jede gibt individuell ihr Bestes und am Ende sieht man, wie es zusammenpasst", so Ludwig, die vor eineinhalb Wochen mit ihrer Schweizer Partnerin Anouk Vergé-Dépré beim "King of the Court" in Hamburg triumphierte.