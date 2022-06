Beachvolleyball-WM in Rom Aus im Achtelfinale für Borger und Sude Stand: 16.06.2022 12:38 Uhr

Karla Borger und Julia Sude sind bei der Beachvolleyball-WM im Achtelfinale ausgeschieden.

Das für Düsseldorf startende Duo scheiterte am Donnerstag (16.06.2022) in Rom an den Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson mit 1:2 (21:19, 19:21, 10:15).

Nach starkem Beginn der deutschen Hoffnungsträgerinnen übernahmen Bukovec/Wilkerson zunehmend die Kontrolle. Im Entscheidungssatz hatten Borger/Sude dann keine Chance. Für die EM-Dritten war es die erste Niederlage im fünften Turnierspiel.

Müller/Tillmann hoffen auf Viertelfinaleinzug

Die letzten deutschen WM-Hoffnungen bei den Frauen ruhen nun auf Svenja Müller und Cinja Tillmann, die ebenfalls am Donnerstag im Achtelfinale auf Cannon/Sponcil (USA) treffen (12.00 Uhr).