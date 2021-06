Wie der Deutsche Volleyball-Verband am Montag (14.06.2021) bekannt gab, wurden die Plätze bei den Frauen an Karla Borger/Julia Sude (DJK TuSA 06 Düsseldorf) sowie Margareta Kozuch/Laura Ludwig (Hamburger SV) vergeben. Bei den Männern sollen in Japan die Vizeweltmeister Julius Thole/Clemens Wickler (ETV Hamburg) dabei sein.

Die endgültige Nominierung der Mitglieder der Olympia-Mannschaft erfolgt durch den Vorstand des DOSB und stützt sich dabei auf den Nominierungsvorschlag des DVV .

Drei Quotenplätze erobert

Das DVV-Präsidium beschloss die Nominierung, nachdem die deutschen Teams über die olympische Rangliste insgesamt drei Quotenplätze für Japan erobert hatten. Im Ranking bei den Frauen sind Ludwig/Kozuch 14. und Borger/Sude 15..

Thole/Wickler belegen bei den Männern Rang acht. Ludwig hatte 2016 in Rio mit Kira Walkenhorst Gold gewonnen.

"Die Ergebnisse der olympischen Rangliste haben sich auch in allen anderen Kriterien, die für eine Nominierung entscheidend waren, widergespiegelt", sagte Beachvolleyball-Sportdirektor Niclas Hildebrand. Alle Teams hätten sich das Ticket "absolut verdient" .

Internes Ranking

Neben der olympischen Rangliste wurde ein internes Top-Platzierungsranking in die Entscheidung miteinbezogen, in dem die Ergebnisse der vergangenen zwei Jahre bei Welt- und Europameisterschaften sowie Vier- und Fünf-Sterne-Turnieren auf der World Tour seit 2019 berücksichtigt wurden.

Es gibt noch eine Chance auf einen vierten Startplatz. Beim Continental in Den Haag (23. bis 26. Juni) bekommt der Sieger ein Ticket. Da der DVV bei den Frauen bereits beide Olympia-Startplätze ausschöpft, nimmt der Verband sein Startrecht nur bei den Männern wahr.

sid/dpa | Stand: 14.06.2021, 16:04