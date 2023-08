Zwischenrunde Deutschland trifft auf Georgien Stand: 30.08.2023 12:35 Uhr

Georgien steht als deutscher Gegner in der Zwischenrunde der Basketball-WM in Asien fest. Das Team eroberte beim klaren 70:59 (42:23) am Mittwoch (30.08.2023) gegen Venezuela den zweiten Sieg in der Vorrunde und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Ob es für Deutschland am Freitag oder am Sonntag gegen die Georgier geht, entscheidet sich erst mit dem Spiel von Ex-Europameister Slowenien gegen Kap Verde (13.30 Uhr).

Wahrscheinlich folgt Slowenien

Slowenien müsste mit 24 Punkten oder mehr gegen den krassen Außenseiter verlieren, um noch auszuscheiden. Bei einem erwartbaren Sieg des Teams von Starspieler Luka Doncic würden die Slowenen wie Deutschland mit drei Siegen in die Zwischenrunde ziehen.

In diesem Fall würde Deutschland am Freitag gegen Georgien und am Sonntag zum Abschluss der Hauptrunde gegen Slowenien spielen. Nur die besten beiden Teams schaffen es zur Endrunde nach Manila.