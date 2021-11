Franz Wagner begeistert die NBA

In seinem achten Spiel in der NBA hat der deutsche Basketballprofi Franz Wagner 28 Punkte erzielt und so einen Karrierebestwert aufgestellt. Durch seine Leistung verhalf er den Orlando Magic zum zweiten Saisonsieg.