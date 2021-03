Video: Hallen-EM: Erfolgreicher zweiter Tag für deutsche Athleten in Polen

Sportschau. . 11:17 Min. . Das Erste.

Am zweiten Tag der Hallen-EM in Polen gab es unter anderem drei weitere Medaillen für das deutsche Team. Malaika Mihambo springt dabei knapp am EM-Titel vorbei, Kevin Kranz sprintet zur Silbermedaille und Hanna Klein holt Bronze im 1500-Meter-Lauf. | video