BBL - 20. Spieltag

Die Crailsheimer Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo unterlag s.Oliver Würzburg in eigener Halle mit 84:94 (41:46) und fiel auf den vierten Tabellenplatz zurück. Drei Tage nach der Niederlage im Spitzenspiel bei Meister Alba Berlin (62:100) liefen die Merlins immer wieder einem Rückstand hinterher.

Würzburg springt auf Rang zehn

Im Schlussviertel kam Crailsheim wieder dicht heran (73:75/36. Minute), doch die Würzburger um Topscorer Perry Jones (19 Punkte) sorgten in den letzten Minuten für klare Verhältnisse. Die Gäste verbesserten sich durch den Erfolg von Position 15 auf 10.

Den vierten Sieg in Serie feierte ratiopharm Ulm. Gegen die Hamburg Towers setzte sich der Tabellensechste mit 89:76 (49:38) durch und festigte seinen Play-off-Platz. Nationalspieler Andreas Obst überzeugte mit 20 Punkten, bei den Towers kam Maik Kotsar auf 18 Zähler. Nach sieben Pleiten in Folge gewann der Syntainics MBC Weißenfels 102:81 (50:39) gegen die JobStairs Giessen 46ers.

Dawkins überzeugt bei Göttingen

Göttingens Aubrey Dawkins am Ball gegen Braunschweigs Karim Jallow

BG Göttingen Team setzte sich am Mittwochabend (03.03.2021) mit 102:91 (51:44) in Braunschweig durch und vergrößerte so den Abstand zu den Abstiegsrängen. Bei ihrem siebten Saisonerfolg konnten sich die Gäste vor allem auf ihre starken Distanzschützen verlassen. Bester Werfer der BG war Aubrey Dawkins mit 22 Punkten. Bei Braunschweig kam Karim Jallow auf 20 Zähler.