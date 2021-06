Beim NBA-Champion von 2011, den er vor zehn Jahren zum ersten und einzigen Titel führte, soll einer der besten Basketballer der Geschichte den bereits begonnenen Umbruch erfolgreich mitgestalten. Das gaben die Mavericks am Freitag (18.06.2021/Ortszeit), einen Tag vor Nowitzkis 43. Geburtstag bekannt.

"Natürlich habe ich ja gesagt"

"Mark (Klubbesitzer Cuban, d. Red.) ist an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich helfen könnte" , sagte Nowitzki der "New York Times": "Natürlich habe ich ja gesagt, wann immer ich meinen 'Mavs' helfen kann, bin ich dabei." Nowitzki soll vor allem ein gewichtiges Wort bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer und einem General Manager mitsprechen. Am Mittwoch hatte der bisherige General Manager Donnie Nelson seinen Abschied von den "Mavs" verkündet, am Donnerstag war dann auch die Ära von Cheftrainer Rick Carlisle nach 13 Jahren beendet. Mit Nelson in der Schaltzentrale, Carlisle auf der Bank und Nowitzki auf dem Parkett hatten sich die Mavericks 2011 in einer hochdramatischen Finalserie gegen die Miami Heat durchgesetzt.

Spektakulärer Schachzug bei Umgestaltung der "Mavs"

Nowitzkis Rückkehr als Berater der Franchise ist der bisher spektakulärste Schachzug von Mark Cuban bei der Umgestaltung der "Mavs". Keine 24 Stunden zuvor hatte Cuban seinen langjährigen Erfolgscoach mit warmen Worten weggelobt. "Ich liebe Rick Carlisle, er war nicht nur ein toller Coach, sondern auch ein Freund und ein enger Vertrauter", sagte der Klubeigner: "Unsere Beziehung war so viel mehr als nur Basketball, und ich weiß, dass sich das niemals ändern wird." Am Mittwoch hatten sich die "Mavs" einvernehmlich von ihrem General Manager getrennt. Donnie Nelson (58) war wie Nowitzki 1998 zu den Mavericks gekommen, 2005 beerbte er seinen Vater Don (81) als General Manager. Beide hatten Nowitzki gemeinsam mit Klubbesitzer Ross Perot jr. einst in Würzburg besucht, um ihm den Wechsel nach Nordamerika schmackhaft zu machen.

In der noch laufenden NBA-Saison ist Dallas nicht mehr involviert. Die Mannschaft um Superstar Luka Doncic (Slowenien) unterlag in der ersten Playoff-Runde den Los Angeles Clippers mit 3:4 Spielen.

sid | Stand: 19.06.2021, 10:36