Titelanwärter in der NBA Hartenstein macht "OKC" noch besser Stand: 08.01.2025 14:57 Uhr

Isaiah Hartenstein hat trotz verspätetem Einstieg in die NBA-Saison bei seinem neuen Klub Oklahoma City Thunder schnell seine Rolle im Team gefunden. Der deutsche Center hat maßgeblichen Anteil daran, dass "OKC" in der NBA zum Titelfavoriten aufgestiegen ist.

Isaiah Hartenstein ist endgültig angekommen, bei den Oklahoma City Thunder. Wer dafür noch einen Beleg gebraucht hätte, der bekam ihn am vergangenen Sonntag geliefert, im Top-Duell der NBA gegen die Boston Celtics: Shai Gilgeous-Alexander, der Star des Teams, schickte ein hohes Alley-Oop-Anspiel zum deutschen "Big Man" in die Zone. Hartenstein stopfte den Ball nicht nur spektakulär durch den Ring - bei der Landung räumte er auch gleich Bostons Verteidiger Derrick White aus dem Weg.

Hartensteins Aktion war ein Highlight in einer starken Schlussphase der Thunder, womöglich der Gamechanger, mit dem "OKC" dem über weite Strecken dominanten NBA-Champion aus Boston demonstrierten, dass es auch für sie nichts zu holen gab. Am Ende stand der 15. Sieg in Folge, und damit ein neuer Rekord für die Thunder-Franchise.

Im Juni könnte es erneut gegen die Celtics gehen, dann stehen die NBA Finals an. Für viele US-Experten ist "OKC" inzwischen mehr als nur ein Anwärter auf den Meistertitel, sondern ein echter Herausforderer. Dies liegt nicht nur am groß aufspielenden Anführer Gilgeous-Alexander, für viele der Top-Favorit auf den MVP-Titel, sondern vor allem an der harten, hervorragend abgestimmten Verteidigung. "OKC" ist mit Abstand das beste Defensiv-Team der Liga, der Meister aus Boston brachte gegen sie in der zweiten Halbzeit mickrige 27 Punkte zustande. Und das, obwohl Chet Holmgren, der Defensivanker des Teams, mit einer Beckenverletzung schon seit November ausfällt.

Durchbruch bei den Knicks - Shake-hands mit Spike Lee

Aber dafür haben die Thunder ja Hartenstein, ihren neuen Abräumer unterm Korb: Der 26 Jahre alte Center, im Sommer von den New York Knicks nach Oklahoma City, gekommen, startete wegen einer gebrochenen Hand erst verspätet in die Saison. Bei seinem Debüt im November nach einer Handverletzung fand er aber sofort seine Rolle, holte sich 14 Rebounds und setzte das erste Ausrufezeichen.

Hartenstein knüpfte in Oklahoma City gleich wieder an seine Leistungen bei den Knicks an: Dort schaffte er in der vergangenen Saison in seinem siebten NBA-Jahr endgültig den Durchbruch, wurde zum Liebling von Fans und Kritikern. Er genoss die Atmosphäre im berühmten Madison Square Garden: Einmal klatschte er sich mit Spike Lee ab, der bei den Knicks-Spielen seit Ewigkeiten in Reihe eins sitzt, und postete die Szene im Anschluss bei Instagram. Im fünften Halbfinalspiel gegen die Pacers schnappte sich Hartenstein 17 Rebounds, darunter 12 am offensiven Brett, damit egalisierte er die 30 Jahre alte Playoff-Bestmarke bei den Knicks.

Monster-Vertrag bei "OKC" - und neue Karrierebestwerte für Hartenstein

In New York wurde Hartenstein zu einem der begehrtesten Spieler auf seiner Position. Auch deshalb stattete das Thunder-Management ihn im Sommer mit einem Monstervertrag über 87 Millionen Dollar für drei Jahre aus. Das Rebounding galt zuvor als eine der Schwachstellen im Team, die Lokalzeitung "Oklahoman" feierte Hartensteins Verpflichtung im Sommer auch als " perfect fit ", auf dem Weg zum ersehnten ersten NBA-Titel.

In Oklahoma City hat Hartenstein seine ohnehin schon guten Statistiken weiter verbessert, mit 12,2 Rebounds und 12 Punkten pro Spiel kommt er auf die besten Werte seiner Karriere. Hinzu kommen seine Qualitäten, die nicht im Boxscore auftauchen: Hartenstein agiert mit viel Übersicht, mit seiner Physis und Präsenz unterm Korb schafft er es immer wieder, dem Gegner Wurfchancen zu nehmen und die Statik ihrer Angriffe zu verändern.

Nicht in meinem Wohnzimmer: Isaiah Hartenstein blockt Clippers-Spieler Kevin Porter Jr.

Aber auch im Offensivspiel hat er sich weiterentwickelt: Hartenstein hat ein glänzendes Timing, er weiß, wann er den richtigen Block für seine Mitspieler stellen muss und wird auch immer mehr zum Passgeber und Vorbereiter: inzwischen kommt er auf einen Schnitt von 4,0 Assists, also direkte Korbvorlagen, pro Spiel.

Nach schwierigen Anfangsjahren in Houston und Denver hat Hartenstein ein echtes Standing in der besten Basketball-Liga der Welt erreicht, er weiß um seinen Wert und vertritt dies inzwischen auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein: " Ich habe eine Rolle gefunden, die viele NBA-Teams brauchen, um zu gewinnen. Das kann nicht jeder von sich behaupten ", sagte Hartenstein im Sommer im Interview mit dem Fachmagazin BIG.

Mögliches Comeback im DBB-Team - schon zur Europameisterschaft?

Dies macht ihn natürlich auch interessant für die deutsche Nationalmannschaft. Hartenstein, als Sohn eines deutschen College-Basketballers in Oregon zur Welt gekommen, wuchs in Quakenbrück auf, ging aber schon mit 17 nach Litauen, in die Talentschmiede nach Kaunas. Seit 2017, seinem Wechsel ans College, spielt Hartenstein in den USA, fühlt sich dort auch zuhause und ist mit einer Texanerin verheiratet.

Zuletzt sprach er aber auch immer wieder über seine Beziehung zu Deutschland: Ende Dezember kündigte er an, Anteile beim Bundesligaklub aus Ulm zu erwerben. Und auch für ein Comeback in der Nationalmannschaft hat Hartenstein Bereitschaft signalisiert, der Zeitpunkt dafür könnte nicht besser sein: Nach dem Abschied von Bundestrainer Gordon Herbert, der in den vergangenen Jahren stets auf einen festen Kreis von Spielern setzte, werden die Karten neu gemischt im DBB-Team. Und mit dem verletzten Moritz Wagner fällt ein Anführer auf den großen Positionen für die EM im Spätsommer aus - diese Rolle wäre wie geschaffen für einen Spieler wie Hartenstein.